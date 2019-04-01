На Ставрополье задержан похититель породистого скакуна

СЕГОДНЯ 08:35 2019-04-01T08:35:36+03:00

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В Предгорном районе Ставропольского края сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже лошади.

- 63-летний житель поселка Ясная Поляна заявил в полицию, что с территории совхоза, где он работает пастухом и сторожем, неизвестный похитил принадлежавшую ему лошадь, - передает пресс-служба Главного управления МВД России по Ставропольскому краю. - Полицейские установили личность подозреваемого, которым оказался 30-летний житель станицы Ессентукской.

Вор сознался в преступлении и пояснил, что ранее временно работал в совхозе вместе со сторожем. Решившись на кражу, мужчина проник в совхоз поздно ночью, откуда похитил лошадь породы «Карачаевская». Животное он поселил у себя дома с целью дальнейшей продажи. Сумма причиненного ущерба составила 50 тысяч рублей.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

ИСТОЧНИК KP.RU