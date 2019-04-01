Ставропольцев начали прививать от кори

СЕГОДНЯ 09:21 2019-04-01T09:21:21+03:00

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Массовая иммунизация против кори, как сообщают в краевом Роспотребнадзоре, начинается на Ставрополье.

Санитарные врачи региона отмечают, что главная группа риска - взрослые, которые по своей воле отказались от проведения прививок от кори, и маленькие дети, не привитые из-за отказа родителей. Эти ставропольцы, по словам медиков, наиболее уязвимы и являются причиной распространения инфекции в крае.

Так в прошлом году корью заболели сразу аж 75 ставропольцев против всего 8 случаев в позапрошлом. Чаще всего вирус встречался в восточном Нефтекумском районе Ставрополья. Болезнь, как полагают медики, привезена из-за границы: Турции, Грузии, Украины и других стран. Врачами были отмечены случаи, когда заболевали жители соседних республик, приехавшие на время в Ставропольский край.

Врачи снова и снова говорят, что единственный на данный момент действенный вариант защиты от кори – прививка. В администрации Ставрополя уточнили, что пройти иммунизацию от этой инфекции можно совершенно бесплатно с 1 апреля до 10 октября во всех поликлиниках города.

ИСТОЧНИК KP.RU