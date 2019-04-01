На Ставрополье в ДТП из-за пьяного водителя погибли два человека

СЕГОДНЯ 10:24 2019-04-01T10:24:59+03:00

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В Красногвардейском районе Ставропольского края два человека погибли и один ранен в результате ночных катаний водителя без прав.

Трагедия произошла 1 апреля около 3 часов ночи. По предварительной версии, на улице Ленина села Дмитриевского водитель автомобиля «ВАЗ-21104» не справился с управлением и на скорости врезался в столб.

От полученных травм на месте происшествия скончались два пассажира – 19-летний молодой человек и 20-летняя девушка, друзья водителя авто. Помочь им срочно прибывшие по вызову очевидцев медики уже не успели. 26-летний водитель с тяжелыми травмами был экстренно доставлен в реанимацию, у него усматриваются явные признаки алкогольного опьянения. Для проверки у парня врачами был произведен биозабор крови.

Выяснилось, что водительских прав виновник ДТП не имел. Кроме того, ездить на автомобиле было нельзя из-за установленной резины с разным рисунком протектора. Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, назначены экспертизы, проверяются показания выжившего водителя.

ИСТОЧНИК KP.RU