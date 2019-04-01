Военные приступили к разминированию сельскохозяйственных земель Чечни

СЕГОДНЯ 11:07 2019-04-01T11:07:48+03:00

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В Чеченской республике более сотни саперов из Южного военного округа с задействованием около 20 единиц техники приступили к поиску взрывоопасных предметов на территориях сельскохозяйственных угодий и в лесу.

Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе ЮВО, крупная операция началась 1 апреля и распространится на Грозненский, Ачхой-Мартановский, Урус-Мартановский и Шатойский районы. А в мае военнослужащие приедут за этим же в Ингушетию. В планах очистить свыше 1 тысячи га территорий обеих республик.

Отмечается, что специалисты используют даже инженерные машины разграждения ИМР-3 и бронированные машины разминирования БМР-М на базе танка Т-72.

Напомним, что очистка Чечни и Ингушетии от взрывоопасных предметов ведется с 2012 года и за это время удалось обезвредить 33 тысячи таких объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU