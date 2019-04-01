2019-04-01T12:10:06+03:00
Происшествия

В Пятигорске съемщик убил хозяина дома из-за подорожания аренды

Преступник показал, как расправился над 61-летним мужчиной [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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В Пятигорске завершили расследование убийства 61-летнего местного жителя. В преступлении подозревается 52-летний съемщик, проживавший в доме убитого.

Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в СКР города, трагедия произошла 11 февраля этого года после совместного распития спиртных напитков из-за того, что хозяин сказал про повышение арендной платы за жилье и потребовал вернуть долг. Вот как все было по версии предполагаемого убийцы:

В Пятигорске мужчина до смерти забил арендодателя за увеличение платы за жилье.

- В ответ на это обвиняемый избил руками и ногами потерпевшего, - сказали в ведомстве. - В настоящее время уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передаче в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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