Оюб Титиев в мае может освободиться по УДО

СЕГОДНЯ 13:57 2019-04-01T13:57:28+03:00

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Чеченский правозащитник Оюб Титиев, приговорённый в марте к четырём годам лишения свободы не собирается обжаловать вынесенный приговор. Вместо этого он надеется получить условно-досрочное освобождение в мае.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе правозащитной организации «Мемориал», чеченским офисом которой руководил осуждённый правозащитник, Титиев не признаёт свою вину, однако уверен, что большей пользой для него обернётся прошение об УДО.

— Для него первостепенной задачей является скорейшее освобождение и возвращение к работе. Оюб не признаёт своей вины, но считает, что процесс рассмотрения апелляции может затянуться, — сообщили в пресс-службе «Мемориала».

Уже после мая текущего года Титиев отбудет треть от своего срока — четырёх лет. После этого он может надеяться на освобождение по УДО.

Напомним, что Оюба Титиева задержали в январе 2018 года по подозрению в хранении марихуаны. У него нашли пакет с веществом, весом 200 граммов. Сам правозащитник утверждал, что его подбросили сами полицейские. Однако Шалинский райсуд Грозного, несмотря на все доводы защиты, посчитал иначе, приговорив его к 4 годам колонии и штрафу в 100 тысяч рублей.

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Суд, зачитывавший вердикт более 9 часов, приговорил Титиева к четырем годам заключения в колонии-поселении. Титиев обвинялся в хранении наркотиков. Прокурор посчитал вину правозащитника полностью доказанной в том, что «в неустановленном месте и при неустановленных обстоятельствах» он приобрел пакет марихуаны (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU