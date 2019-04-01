В Ставрополе назначили нового министра экономического развития региона
На еженедельном совещании в Правительстве Ставропольского края представили нового главу минэконома региона. Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе губернатора Владимира Владимирова, им стал заместитель прежнего руководителя ведомства Сергей Крынин.
- Ваша основная работа должна быть сосредоточена на реализации "майского" Указа президента России и сформированных на его основе национальных проектов. Другой приоритет – создание в нашем крае новых территорий опережающего социально-экономического развития, - обратился глава Ставрополья к новому главе министерства.
Ранее Валерий Сизов добровольно покинул эту должность.
КСТАТИ
В декабре прошлого года Сергей Крынин стал гостем программы "Лица власти" на радио "Комсомольская правда"
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ИСТОЧНИК KP.RU