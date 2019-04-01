В Ставрополе назначили нового министра экономического развития региона

СЕГОДНЯ 14:19 2019-04-01T14:20:53+03:00

Им стал заместитель прежнего главы минэконома края Сергей Крынин

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На еженедельном совещании в Правительстве Ставропольского края представили нового главу минэконома региона. Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе губернатора Владимира Владимирова, им стал заместитель прежнего руководителя ведомства Сергей Крынин.

- Ваша основная работа должна быть сосредоточена на реализации "майского" Указа президента России и сформированных на его основе национальных проектов. Другой приоритет – создание в нашем крае новых территорий опережающего социально-экономического развития, - обратился глава Ставрополья к новому главе министерства.

Ранее Валерий Сизов добровольно покинул эту должность.

КСТАТИ

В декабре прошлого года Сергей Крынин стал гостем программы "Лица власти" на радио "Комсомольская правда"

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ИСТОЧНИК KP.RU