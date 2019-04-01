Ставропольское агентство вошло в Международную ассоциацию пиара

СЕГОДНЯ 14:25 2019-04-01T14:25:00+03:00

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Первое на Юге России агентство, занимающееся антикризисными коммуникациями, вышло на европейский уровень.

Благодаря рекомендации профессора «Школы Кеннеди» Гарвардского университета Томаса Патерсона и успешно выполненному проекту по защите редких видов животных, обитающих только в юго-западной Азии, оно смогло войти в Международную ассоциацию пиара.

- Поскольку мы учились на курсах Гарварда и уже работали в сфере пиара, профессор Патерсон предложил нам разработать концепцию продвижения экологического проекта на региональном уровне, - рассказал один из руководителей PR-агентства. - Задание мы выполнили, и оно понравилось не только преподавателям, но и представителям Международной ассоциации пиара.

Агентство помогает бизнесменам избавиться от давления влиятельных конкурентов и мирным путем урегулировать конфликт.

- Для выхода из кризиса в кратчайшие сроки нужна комплексная стратегия, – говорят в агентстве. - Она состоит из трёх составляющих: юридической, медийно-общественной и стратегии прямых переговоров и взаимодействия. В каждой крупной компании есть и юристы, и переговорщики, но почти нигде нет специалистов в области медийной поддержки и влияния на общественное мнение. Именно в этой сфере мы и готовы помочь нашим клиентам.

ИСТОЧНИК KP.RU