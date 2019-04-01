Ставропольский бизнесмен скрыл от налоговой 7 млн рублей

СЕГОДНЯ 15:02 2019-04-01T15:02:04+03:00

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В Ставрополе руководитель компании "Инвест Плюс" попал под уголовную статью "уклонение от уплаты налогов". Как рассказали "КП-Северный Кавказ", по версии следствия, с июля по декабрь 2016 года он не заплатил в налоговую больше 7 млн рублей, подавая декларации с заведомо ложными сведениями.

В помещении фирмы уже прошли обыски с выемкой первичной бухгалтерской документации и прочих документов финансово-хозяйственной деятельности.

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление полученных доказательств, - добавили в СКР края. - Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU