Ставропольский бизнесмен скрыл от налоговой 7 млн рублей
Завели дело на руководителя компании "Инвест Плюс"
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В Ставрополе руководитель компании "Инвест Плюс" попал под уголовную статью "уклонение от уплаты налогов". Как рассказали "КП-Северный Кавказ", по версии следствия, с июля по декабрь 2016 года он не заплатил в налоговую больше 7 млн рублей, подавая декларации с заведомо ложными сведениями.
В помещении фирмы уже прошли обыски с выемкой первичной бухгалтерской документации и прочих документов финансово-хозяйственной деятельности.
- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление полученных доказательств, - добавили в СКР края. - Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU