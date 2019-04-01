В Ставрополе отключат электричество 2 апреля

СЕГОДНЯ 16:10 2019-04-01T16:10:08+03:00

Во вторник часть Ставрополя останется без света Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Энергетики обещают, что потребители лишатся света максимум на 4 часа

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Во вторник 2 апреля юго-восточная часть Ставрополя останется без света из-за проведения ремонтных работ. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе АО «Горэлектросеть».

Компания сообщает, что отключение будет проводиться с 9 до 16 часов. При этом подчёркивается, что жителей постараются не оставлять без света дольше, чем на 3–4 часа.

Временно обесточенными окажутся следующие улицы:

Чехова, Крепостная, Серова, Юго-Восточная,Биологическая, Ашихина, Достоевского, Широкая, Пономарева, Безье, Кирина, Мимоз, Просторная, 9 Января, Ломоносова, Льва Толстого, Герцена, Осипенко, Куйбышева, Короткова, Красноармейская, Минина, Стасова, Маков и Кольцо Ажурное.

Также без света останутся жители проездов:

Кольцо Первоцветное, Дорожный, Крымский, Каменный, Черняховского, Ушинского, Пекинский, Надежденский, Таврический, Ореховый, Артельный, Спасский, Бурденко, Памирский, Ольгинский, Терский, Кольцо Первоцветное, Шипкинский, Цветочный, Фруктовый, Зеленый.

Электричество отключат на переулках:

Шевелева, Баумана и Крупской.

Более подробную информацию можно узнать по телефонам оперативно-диспетчерской службы АО «Горэлектросеть»: 009, 26-03-00, 29-12-35.

ИСТОЧНИК KP.RU