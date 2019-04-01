Подросток справил нужду на братскую могилу у Вечного огня на Ставрополье

СЕГОДНЯ 17:43 2019-04-01T17:45:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В Буденновске подросток справил нужду на мемориал "Родина-Мать", посвященный памяти жителей города, чьи жизни унесла Великая Отечественная война.

Произошел вопиющий случай около 2 часов ночи. Все засняла камера наружного наблюдения из записи которой видно, как трое молодых людей притащили к Вечному огню скамейку и стали жечь оставленные у памятника цветы. Зафиксировала камера и то, как один из них потом бессовестно мочится на братскую могилу.

Сейчас по заявлению от городской администрации Буденновска их поиском занимаются полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU