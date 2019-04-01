В дагестанском офисе «Россельхозбанка» проводят обыски по делу экс-главы МВД
В Дагестане силовики с обысками нагрянули в региональное отделение АО «Россельхозбанк». По данным источника «КП - Северный Кавказ», изъятие документов связано с задержанием бывшего главы УВД Махачкалы, ныне занимающего должность начальника службы безопасности республиканского отделения банка Раипа Ашикова.
— В настоящее время следственные мероприятия проходят в дагестанском управлении АО «Россельхозбанк». Силовики изымают документацию, связанную с деятельностью Ашикова, — сообщил собеседник.
Напомним, что до 2013 года Ашиков возглавлял управление внутренних дел Махачкалы. После этого он занял пост начальника службы безопасности дагестанского «Россельхозбанка». Бывшего силовика задержали в аэропорту в ночь на 31 марта. Его подозревают в финансировании терроризма. 1 апреля по его делу со скандалом был арестован сотрудник регионального Пенсионного фонда.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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