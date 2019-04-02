В Дагестане судебный пристав украл 2,5 млн рублей

СЕГОДНЯ 08:33 2019-04-02T08:33:29+03:00

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Судебный пристав в Дагестане заподозрен в хищении более 2,5 млн рублей с депозитных счетов Каякентского районного отдела cудебных приставов.

Как полагает следствие, в 2014–2017 годах заместитель начальника отдела судебных приставов незаконно переводил деньги с депозитных счетов своей организации на банковские карты друзей.

Пользуясь доверительными отношениями с хозяевами этих банковских карт, он обналичил и присвоил эти суммы. Преступление было вскрыто при финансовой проверке организации. Против пристава возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU