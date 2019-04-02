Бывший начальник полиции Махачкалы арестован на два месяца

СЕГОДНЯ 09:20 2019-04-02T09:20:13+03:00

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Советский суд Махачкалы отправил в СИЗО бывшего руководителя УВД города Раипа Ашикова. Об этом сообщили в правоохранительных органах Дагестана.

- Ашиков был по решению судей арестован сроком на два месяца. Решение принято в рамках уголовного дела о содействии террористической деятельности, возбужденного по УК России, - уточнили силовики.

Сейчас в дагестанском филиале "Россельхозбанка" силовики проводят обыски в связи с задержанием Раипа Ашикова. Он после внезапного увольнения из органов внутренних дел в 2013 году возглавил службу безопасности данного кредитного учреждения.

Самого Ашикова правоохранители задержали на днях в аэропорту Махачкалы, когда он прилетел из Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU