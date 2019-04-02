2019-04-02T10:45:35+03:00
Происшествия

На Ставрополье полицейские ищут мошенника, обманувшего пенсионерку на 20 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело
Михаил ЮЖНЫЙ
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В Железноводске полицейские устанавливают подозреваемого в мошенничестве с использованием электронных средств платежа.

В дежурную часть на днях городского отдела внутренних дел обратилась 77-летняя местная жительница. Пенсионерка пояснила, что на сотовый ей позвонил неизвестный и, представившись полицейским, сообщил, что ее внук совершил преступление. Для того, чтоб отмазать родственника незнакомец предложил бабушке перевести 20 тысяч рублей на указанный им счет.

Не перезвонив родственникам и не проверив поступившую информацию, пожилая женщина через банкомат перечислила запрашиваемую сумму. После переговорив с внуком, она поняла, что попалась на уловку злоумышленников и обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции ведут установление личности и местонахождения злоумышленника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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