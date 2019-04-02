2019-04-02T11:34:59+03:00
Происшествия

Загадочно исчезнувшего рыбака на Ставрополье нашли мертвым

Тело обнаружили водолазы после обследования Дадынского озера
Евгения СОКОРЕВА
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В Дадынском озере нашли тело второго рыбака, пропавшего 20 февраля текущего года.

Как уже ранее установили следователи, двое приятелей 44 и 53 лет ловили в тот день рыбу, находясь в лодке. Но уже через несколько часов другой рыбак увидел с берега, что в лодке никого нет. Через месяц тело одного из мужчин нашли. Загадочно исчезнувшего второго рыбака удалось найти только сейчас.

Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в СКР Ставропольского края, что произошло на озере Левокумского района выясняют специалисты.

- Следствием проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято процессуальное решение, - добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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