В Ингушетии мужчина случайно прострелил себе голову и выжил

СЕГОДНЯ 12:05 2019-04-02T12:05:24+03:00

Если врачам удастся вытащить мужчину из крайне тяжёлого состояния, его ждёт уголовная ответственность

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В крупнейшем городе Ингушетии — Назрани местный житель случайно прострелил себе голову из пистолета. Мужчина чудом выжил. Сейчас, в крайне тяжёлом состоянии, он находится в реанимации. В это время полицейские возбудили против него уголовное дело.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе главного управления МВД по Республике Ингушетия, 25-летний житель города Сурхахи неосторожно обращался с пистолетом, самостоятельно переделанным в боевой. К слову, оружием он владел нелегально. Зачем он снял его с предохранителя — неизвестно. Одно неловкое движение, и смельчак прострелил себе голову.

— Оружие не было зарегистрировано в правоохранительных органах. Его изъяли вместе с патронами, — сообщили в пресс-службе МВД. — Если мужчина выживет, его ждёт уголовная ответственность за нелегальное хранение оружия.

По закону, несчастному парню грозит до 9 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU