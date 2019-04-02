Для покупателей квартир и таунхаусов в «Гармонии» провели розыгрыш

СЕГОДНЯ 13:07 2019-04-02T13:08:06+03:00

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С 1 декабря 2018 года по 1 февраля 2019 года действовала Программа «Купи квартиру - выиграй вторую!», организаторы которой - ООО «Третий Рим» и индивидуальный предприниматель Захарченко Н. М.

Для участия в Программе необходимо было заключить сделку по приобретению таунхауса или квартиры в жилом районе «Гармония» близ Ставрополя. Розыгрыш 30 сертификатов на сумму четыре тысячи рублей, а также главного приза - квартиры (сертификата со скидкой 99%) состоялся 30 марта на территории торгово-выставочного комплекса «Римский мастер».

Также прошел розыгрыш других призов от партнеров компании. Участников и гостей пригласили на большой праздник. Для всех присутствующих выступили творческие и хореографические коллективы. На площадке комплекса можно было купить изделия ручной работы и вкусную еду.

Многие из пришедших приняли участие в конкурсе по изготовлению скворечников. Теперь эти поделки развесят на аллее Ласточек в жилом районе «Гармония» и на других улицах города Михайловска.

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ИСТОЧНИК KP.RU