Сбербанк проанализировал рынок каршеринга: Ставрополье в топ-10 регионов России

СЕГОДНЯ 14:14 2019-04-02T14:14:41+03:00

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По данным Сбербанка, в прошлом году российский рынок каршеринга оказался одним из наиболее динамичных. Все ключевые показатели - число пользователей, выручка, парк автомобилей - в 2018 г. выросли более чем в 5 раз.

Если в декабре 2017 года 51,6 тыс. россиян тратили на кратковременную аренду автомобиля 295,3 млн руб. в месяц, то в декабре 2018-го число выросло до 228,8 тыс. человек. А их совокупные расходы на каршеринг составили 951,5 млн руб. В январе 2019-го эта цифра уже превысила 1 млрд руб.

По итогам всего прошлого года выручка компаний сектора, по данным Сбербанка, составила 7 млрд руб. Если в середине 2017 г. на рынке активно работали 5 компаний, то в начале прошлого года - уже 13. Лидер рынка - Москва (85%). К концу 2018 года парк каршеринговых авто здесь составлял 16 тыс., а во всех остальных регионах -суммарно около 3,8 тыс. За первые месяцы 2019 года столичный парк увеличился до 18 тыс. машин.

В Москве пользователи каршеринга совершили в среднем 33 поездки в год, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области - 21 поездку. Сразу три южных региона - Ростовская область, Краснодарский край и Ставропольский край - вошли в топ-10 российских регионов по развитию рынка каршеринга. Среднее количество поездок в указанных регионах колеблется от 18 до 21 поездки. При этом средний чек находится на уровне 263 - 275 рублей за поездку. Типичный пользователь тратит на каршеринг 3469 руб. в месяц, средняя цена его поездки - 260 руб.

По оценкам Сбербанка, жесткая конкуренция в секторе вряд ли позволит значительно поднять тарифы. Чтобы увеличить прибыли, компании прибегают к нестандартным решениям. Например, в их парке появляются премиальные автомобили.

Пик пользования каршерингом приходится на вторую половину дня. Водители старше 66 лет чаще всего берут такие машины в районе 17 часов, а более молодые - после 20.00. Если человек редко прибегает к услугам каршеринга, он, как правило, делает это по выходным.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU