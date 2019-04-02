2019-04-02T15:29:18+03:00
Происшествия

За дебош на заседании суд наказал близких арестованного чиновника ПФ Дагестана

Скандальное слушание проходило по делу обвиняемого в финансировании террористов Омара Абдурашидова [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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Советский районный суд Махачкалы оштрафовал на две тысячи рублей двоих участников дебоша, произошедшего на заседании по делу обвиняемого в финансировании террористов Омара Абдурашидова.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, за мелкое хулиганство наказали Далгата Исмаилова и Магомеда Магомедова.

Скандальный судебный процесс с участием работника Пенсионного фонда Дагестана и его многочисленной родни прошел 31 марта. Доказывая невиновность Абдурашидова, близкие бились в истерике, сорвали заседание и ворвались в клетку к обвиняемому.

Напомним, что чиновника арестовали до 29 мая.

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Успокаивать многочисленную родню подозреваемого было некому - слушание проходило без контроля охраны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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