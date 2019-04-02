2019-04-02T16:06:22+03:00
Происшествия

В Дагестане "Приора" влетела в фуру: погибли двое из легковушки

"ВАЗ" выехал на встречную полосу
Евгения СОКОРЕВА
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Фото с места ДТП: пресс-служба МВД ДагестанаФото с места ДТП: пресс-служба МВД Дагестана
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В Дагестане возле села Бабаюрт авария унесла жизни двоих человек. Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе республиканского управления МВД, трагедия произошла 1 апреля.

- 34-летний житель Бабаюртовского района, управляя автомобилем "ВАЗ-217030", выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с фурой "Вольво", которой управлял 25-летний житель Каякентского района. В результате аварии от полученных телесных повреждений скончались на месте водитель легковушки и его пассажир, - сообщили в ведомстве.

Материал для принятия процессуального решения уже собран. Готовится возбуждение уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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