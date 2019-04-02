Ставрополец расстрелял незваных гостей на пороге своего дома и сел в тюрьму

СЕГОДНЯ 16:28 2019-04-02T16:39:42+03:00

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Жителя Шпаковского района Ставрополья признали виновным в двойном убийстве и покушении на убийство, совершенных 23 сентября 2017 года.

Следователи доказали, что в тот день Сергей Малашенко на пороге своего дома расстрелял из автомата незнакомых ему людей. Мужчина тогда вышел на улицу из-за стука по воротам перед домом. Во дворе его встретили три человека - мужчина 43 лет и парни 16 и 19 лет. Произошла ссора. Хозяин попросил незваных гостей подождать его на улице и ушел домой за автоматом, из которого потом расстрелял всех троих. Чудом выжил только 19-летний молодой человек, которого с тяжелым ранением успели спасти врачи. Самый старший из компании погиб на месте, а младший - в больнице.

Под суд ставрополец пошел по четырем статьям, поскольку дома при обыске у него нашли взрывные устройства.

- Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями "убийство двух лиц", "покушение на убийство", "незаконные приобретение, хранение или ношение оружия" и "незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств", - рассказали "КП-Северный Кавказ" в СУ СКР по Ставропольскому краю. - Приговором суда Малашенко назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU