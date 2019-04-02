2019-04-02T17:52:04+03:00
Общество

В военкомате Ставрополя рассказали про особенности весеннего призыва-2019

Указом президента Владимира Путина со 2 апреля начался отбор новобранцев на военную службу
Евгения СОКОРЕВА
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Военный комиссар Ставрополья полковник Владимир Тельнов и заместитель военкома края Вячеслав Раджабов рассказали про особенности весеннего призываВоенный комиссар Ставрополья полковник Владимир Тельнов и заместитель военкома края Вячеслав Раджабов рассказали про особенности весеннего призываФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Со 2 апреля по 15 июля Указом президента России Владимира Путина в Ставрополе для военной службы отберут новобранцев. За это время, по информации городской администрации, планируется набрать 200 человек в возрасте от 18 до 27 лет. И после долгого перерыва в этом году некоторым выпадет возможность пройти службу на Северном флоте. Что еще нового принесет весенний призыв-2019 в Ставрополе, "КП-Северный Кавказ" рассказали в Военном комиссариате СК:

- Прежде всего, хотелось бы остановиться на изменениях в Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе". Во-первых, гражданам, которым исполняется 18 лет в период обучения в школе, предоставляется возможность воспользоваться отсрочкой для получения среднего профессионального образования, либо отсрочкой для получения высшего профессионального образования уровня "магистр", если ранее они пользовались отсрочкой для получения высшего профессионального образования уровня "бакалавр". Во вторых, введена норма, предусматривающая постановку на воинский учет граждан по месту их фактического пребывания, а не по месту постоянной либо временной регистрации по месту жительства, как это было ранее. При этом отсутствие у граждан регистрации по месту жительства и месту пребывания не освобождает их от обязанности состоять на воинском учете и не может служить основанием для отказа в постановке их на воинский учет, - рассказали в военкомате Ставрополья.

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В ведомстве напоминают еще, что с 2018 года освобожденным от призыва по состоянию здоровья и зачисленным в запас можно будет до достижения 27 лет пройти переосвидетельствование и в случае излечения быть призванными в ряды ВС РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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