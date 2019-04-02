Суд рассмотрит жалобу Рауфа Арашукова, несогласного с отстранением от должности сенатора
Рассмотрение назначили на 15 апреля
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В Московском городском суде пройдет рассмотрение жалобы Рауфа Арашукова, недовольного отстранением от должности сенатора.
Как рассказала пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева, апелляцию подал адвокат бывшего члена Комитета Совфеда от Карачаево-Черкесии, обвиняемого в участии в преступном сообществе, давлении на свидетеля и убийстве.
- Рассмотрение жалобы назначено на 12:00 мск 15 апреля в Мосгорсуде, - сообщила Царева.
ИСТОЧНИК KP.RU