Суд рассмотрит жалобу Рауфа Арашукова, несогласного с отстранением от должности сенатора

СЕГОДНЯ 19:43 2019-04-02T19:43:37+03:00

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В Московском городском суде пройдет рассмотрение жалобы Рауфа Арашукова, недовольного отстранением от должности сенатора.

Как рассказала пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева, апелляцию подал адвокат бывшего члена Комитета Совфеда от Карачаево-Черкесии, обвиняемого в участии в преступном сообществе, давлении на свидетеля и убийстве.

- Рассмотрение жалобы назначено на 12:00 мск 15 апреля в Мосгорсуде, - сообщила Царева.

ИСТОЧНИК KP.RU