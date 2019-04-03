В КБР водитель остановленного автомобиля обстрелял сотрудников полиции

СЕГОДНЯ 08:34 2019-04-03T08:35:19+03:00

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Автомобилист в Кабардино-Балкарии внезапно стал стрелять по полицейским, попытавшихся проверить его машину,

- В Баксанском районе Кабардино-Балкарии водитель подозрительного автомобиля, остановленного для досмотра и проверки документов, открыл по полицейским огонь и скрылся в лесу, - уточнили силовики.

В результате бандитского нападения никто из сотрудников правоохранительных органов, к счастью, не пострадал. Ведутся поиски стрелявшего преступника. По факту атаки возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU