В КБР водитель остановленного автомобиля обстрелял сотрудников полиции
Преступник скрылся в лесу
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Автомобилист в Кабардино-Балкарии внезапно стал стрелять по полицейским, попытавшихся проверить его машину,
- В Баксанском районе Кабардино-Балкарии водитель подозрительного автомобиля, остановленного для досмотра и проверки документов, открыл по полицейским огонь и скрылся в лесу, - уточнили силовики.
В результате бандитского нападения никто из сотрудников правоохранительных органов, к счастью, не пострадал. Ведутся поиски стрелявшего преступника. По факту атаки возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU
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