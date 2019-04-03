В Железноводске сотрудники ППС задержали мужчину, убившего свою подругу

СЕГОДНЯ 09:10 2019-04-03T09:10:20+03:00

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Наряд ППС по городу Железноводску, находясь на патрулировании обратил внимание на мужчину, который при их виде резко попытался скрыться.

Полицейские остановили гражданина и попросили предъявить документы. Он вел себя очень взволнованно, путался в словах, на некоторые вопросы реагировал агрессивно, выражаясь в адрес сотрудников грубыми словами. Мужчину доставили в участок для выяснения всех обстоятельств.

При внешнем осмотре на его одежде и руках были обнаружены следы крови. В ходе разбирательства выяснилось, что вечером у мужчины произошла ссора на бытовой почве с его 42-летней сожительницей. Злоумышленник нанес женщине руками и ногами, несовместимые с жизнью травмы, а затем покинул дом. Но был задержан полицейскими.

Против него возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Сейчас преступник заключен под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU