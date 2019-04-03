В Ингушетии произошло землетрясение
Магнитудой 2,4 - никто не пострадал
Изменить размер текста:
В Ингушетии в Сунженском районе 2 апреля в 21.46 часов произошло землетрясение магнитудой 2,4.
Как сообщили "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе республиканского МЧС, пострадавших от него нет. Эпицентр зафиксировали в районе между селами Мужичи и Алкун.
- По данным оперативного дежурного геофизической службы РАН города Владикавказ, сейсмособытие магнитудой 2,4 произошло на глубине 10 километров, - добавили спасатели.
Местные жители в аварийную службу за помощью не обращались.
ИСТОЧНИК KP.RU