2019-04-03T10:23:16+03:00
Происшествия

В Ингушетии произошло землетрясение

Магнитудой 2,4 - никто не пострадал
Евгения СОКОРЕВА
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В Ингушетии в Сунженском районе 2 апреля в 21.46 часов произошло землетрясение магнитудой 2,4.

Как сообщили "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе республиканского МЧС, пострадавших от него нет. Эпицентр зафиксировали в районе между селами Мужичи и Алкун.

- По данным оперативного дежурного геофизической службы РАН города Владикавказ, сейсмособытие магнитудой 2,4 произошло на глубине 10 километров, - добавили спасатели.

Местные жители в аварийную службу за помощью не обращались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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