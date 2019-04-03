В Ингушетии произошло землетрясение

СЕГОДНЯ 10:23 2019-04-03T10:23:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ингушетии в Сунженском районе 2 апреля в 21.46 часов произошло землетрясение магнитудой 2,4.

Как сообщили "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе республиканского МЧС, пострадавших от него нет. Эпицентр зафиксировали в районе между селами Мужичи и Алкун.

- По данным оперативного дежурного геофизической службы РАН города Владикавказ, сейсмособытие магнитудой 2,4 произошло на глубине 10 километров, - добавили спасатели.

Местные жители в аварийную службу за помощью не обращались.

ИСТОЧНИК KP.RU