Ставропольские полицейские спасли водителя от алкогольной комы

СЕГОДНЯ 11:02 2019-04-03T11:02:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В Буденновске полицейские спасли смертельно пьяного водителя. За рулем иномарки он ехал непристегнутым по дороге "Александровское-Буденновск", за что его остановили во время операции "Пристегни себя и пассажира". Тут инспекторы и поняли, что за рулем находится нетрезвый водитель в почти бессознательном состоянии - он не мог даже говорить.

Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе УГИБДД Ставропольского края, во время освидетельствования алкотестер зафиксировал "рекордное" значение.

- Прибор показал наличие 2,5 промилле алкоголя в парах выдыхаемого воздуха, что считается близким к состоянию алкогольной комы, - говорят в ведомстве. - Полицейские немедленно вызвали бригаду скорой помощи, которая отвезла автолюбителя в медучреждение. Автомобиль нарушителя поместили на штрафную стоянку.

Отмечается, что жизни мужчины уже ничего не угрожает, а за допущенное нарушение ему придется полтора года обходиться без машины и заплатить штраф 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU