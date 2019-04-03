В Ставрополе на месяц закрыли часть улицы Дзержинского

СЕГОДНЯ 14:32 2019-04-03T14:32:38+03:00

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В Ставрополе из-за ремонта и замены коммуникаций закрыли часть улицы Дзержинского. Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе городской администрации ограничение снимут только в конце апреля.

- Устаревшая труба, которая была проложена еще в 70-х годах прошлого столетия, меняется на современную стальную, диаметром 300 мм. В течение месяца ремонтные службы горводоканала проложат новые коммуникации на участке длиной 380 метров. В связи с этим на улице Дзержинского от улицы Р. Люксембург до улицы Голенева будет прекращено движение всех транспортных средств до 30 апреля, - сказали в ведомстве.

Объехать перекрытый участок можно по улице Р. Люксембург, проспекту Карла Маркса и улице Голенева.

ИСТОЧНИК KP.RU