В районной администрации Дербента проходят обыски

СЕГОДНЯ 15:02 2019-04-03T15:04:32+03:00

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В соцсети появилась информация, что в администрации Дербентского района Дагестана проходят обыски. Как утверждают очевидцы, в здание вошли силовики в масках и в кабинетах изымают документы.

Но как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе администрации, эта информация не является достоверной.

- Информация, размещенная на некоторых сомнительных страницах в сети инстаграмм и других социальных сетях по поводу обысков в Администрации Дербентского района – ложь! В настоящее время вся структура Администрации работает в штатном режиме. Принимаются меры по установке и проверке администраторов страниц, допустивших сброс дезинформации, - сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU