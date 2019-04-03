В районной администрации Дербента проходят обыски
В соцсети появилась информация, что в администрации Дербентского района Дагестана проходят обыски. Как утверждают очевидцы, в здание вошли силовики в масках и в кабинетах изымают документы.
Но как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе администрации, эта информация не является достоверной.
- Информация, размещенная на некоторых сомнительных страницах в сети инстаграмм и других социальных сетях по поводу обысков в Администрации Дербентского района – ложь! В настоящее время вся структура Администрации работает в штатном режиме. Принимаются меры по установке и проверке администраторов страниц, допустивших сброс дезинформации, - сообщили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU