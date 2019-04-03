На Ставрополье поймали несовершеннолетнего наркодилера
В Ставрополе несовершеннолетний парень попался на продаже наркотиков. Когда молодого человека остановила полиция, у него в рюкзаке обнаружили более 70 свертков с синтетическими веществами.
Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе следственного управления СКР по Ставропольскому краю, наркодилер распространял вещества с помощью тайников-закладок. После допроса он даже указал шесть мест, где уже находились синтетические наркотики.
— Против 17-летнего парня возбуждено уголовное дело по статье «покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере». Обстоятельства совершения преступления устанавливаются, — говорится в сообщении ведомства.
Согласно уголовному кодексу, ему может грозить 10 лет колонии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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