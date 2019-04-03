В Дагестане нарушитель затеял массовую драку с инспекторами и "под шумок" сбежал
В Махачкале нарушитель ПДД устроил массовую потасовку с инспекторами. Сотрудники ДПС заметили "наглухо" затонированную легковушку на улице Ярагского и потребовали водителя остановиться. Он остановился, но не на обочине, а на втором ряду от края проезжей части, чем преградил путь остальным и привлек внимание зевак.
Показать документы нарушитель публично отказался и попытался убежать. Полицейские ему этого не позволили и потребовали "прекратить противоправные действия". Тогда-то мужчина и начал громко возмущаться, еще больше привлекая внимание прохожих. Тут же подоспели его знакомые, которые и устроили разборку с гаишниками посреди дороги:
Драка с полицейскими на дороге в Махачкале.
Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе МВД Дагестана, воспользовавшись моментом, "под шумок" дебошир сбежал.
- Машина помещена на штрафстоянку. А личность его автовладельца устанавливается, - добавили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU