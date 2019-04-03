В Дагестане нарушитель затеял массовую драку с инспекторами и "под шумок" сбежал

СЕГОДНЯ 17:33 2019-04-03T17:33:00+03:00

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В Махачкале нарушитель ПДД устроил массовую потасовку с инспекторами. Сотрудники ДПС заметили "наглухо" затонированную легковушку на улице Ярагского и потребовали водителя остановиться. Он остановился, но не на обочине, а на втором ряду от края проезжей части, чем преградил путь остальным и привлек внимание зевак.

Показать документы нарушитель публично отказался и попытался убежать. Полицейские ему этого не позволили и потребовали "прекратить противоправные действия". Тогда-то мужчина и начал громко возмущаться, еще больше привлекая внимание прохожих. Тут же подоспели его знакомые, которые и устроили разборку с гаишниками посреди дороги:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/701053" frameborder="0"></iframe> Драка с полицейскими на дороге в Махачкале.

Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе МВД Дагестана, воспользовавшись моментом, "под шумок" дебошир сбежал.

- Машина помещена на штрафстоянку. А личность его автовладельца устанавливается, - добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU