2019-04-04T09:15:02+03:00
Общество

На Ставрополье под колесами иномарки погиб пожилой пешеход

Михаил ЮЖНЫЙ
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Пожилой пешеход скончался под колесами внедорожника в Андроповском районе Ставропольского края.

По предварительной версии, 4 апреля около 2 часов 30 минут на 276 километре трассы «Кавказ» водитель автомобиля «Тойота Ланд Крузер Прадо», двигаясь в направлении Невинномысска, допустил наезд на пешехода, шедшего по проезжей части дороги ез светоотражающих знаков на одежде.

В результате ДТП пешеход, 61-летний житель Андроповского района, скончался на месте ДТП еще до приезда врачей скорой медицинской помощи.

За рулем внедорожника находился 59-летний мужчина, который за последние два года несколько раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости.

У обоих участников ДТП взяты биопробы на определение состояния опьянения. По факту автоаварии проводится проверка, назначены все необходимые экспертизы. Степень ответственности обоих участников данного ДТП будет установлена в рамках уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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