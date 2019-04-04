2019-04-04T10:27:28+03:00
Происшествия

На Ставрополе задержаны преступники, ограбившие почтальона на 250 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело
Михаил ЮЖНЫЙ
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В дежурную часть отдела МВД России по Буденновскому району поступило заявление по факту грабежа в отношении работника связи. По указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа.

Почтальон пояснила, что на улице к ней подбежали двое мужчин и, выхватив сумку с письмами и 250 тысячами рублей пенсий, скрылись. Полицейские опросили свидетелей грабежа, осмотрели место происшествия и неподалеку обнаружили выброшенную пустую сумку.

Сотрудники уголовного розыска установили личности участников преступления и выяснили, что они покинули Ставропольский край. В результате организованной работы двое мужчин, один из которых ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, задержаны оперативниками в Новочеркасске и доставлены в полицию Буденновского района.

Часть похищенных денег изъята. Преступники сознались в содеянном и пояснили, что заранее вызвали такси, на котором скрылись с места происшествия, а большую часть денег потратили на собственные нужды. По данному факту возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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