2019-04-04T11:21:57+03:00
Происшествия

За оправдание нацизма на ставропольца завели дело

В соцсети 30-летний местный житель выразил неуважение к дням воинской славы
Евгения СОКОРЕВА
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В Ставрополе на местного 30-летнего жителя завели уголовное дело по статье "реабилитация нацизма". Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе краевого СКР, в соцсетях 5 июля 2017 и 22 июня 2018 года мужчина оставил комментарии, "выражающие явное неуважение к дням воинской славы и памятным датам России, связанным с защитой Отечества".

- Согласно заключению эксперта, в размещенных подозреваемым комментариях содержится оправдание идеологии насилия - фашизма, - добавили в ведомстве. - В ходе расследования уголовного дела изъят компьютер, проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на закрепление полученных доказательств.

За реабилитацию нацизма подозреваемому грозит штраф до 300 тысяч рублей. Также он может получить обязательные работы на срок до 360 часов или исправительные работы на срок до одного года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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