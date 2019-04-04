Ставрополец умер от инфаркта за рулем грузовика
Остановка сердца стала предварительной причиной смерти водителя во время движения в городе Георгиевске.
3 апреля около 17 часов 30 минут на улице Маяковского водитель грузовика «ГАЗ» потерял контроль над рулем, выехал за пределы проезжей части, где допустил наезд на дерево и угол дома..
Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть 67-летнего водителя, предположительно, из-за инфаркта, а не из-за автоаварии. Выяснилось, что погибший имеет водительский стаж более 50 лет, за последние 2 года к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался.
В морге взята кровь на установление состояния опьянения и точных причин смерти водителя. По факту происшествия проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU
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