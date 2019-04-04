2019-04-04T15:02:59+03:00
Общество

Из ставропольской грязи спасли иностранца, устроившего кругосветный заезд на велосипеде

Полицейские помогли гражданину Германии, застрявшему в Арзгирском районе
Евгения СОКОРЕВА
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Фото: пресс-служба УГИБДД по СКФото: пресс-служба УГИБДД по СК
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В Арзгирском районе Ставрополья полицейские пришли на помощь увязнувшему в грязи туристу из Германии. На велосипеде иностранец устроил кругосветное путешествие. Но прямо на глазах инспекторов случайно съехал в кювет и застрял.

- Гражданину помогли выбраться, а затем его доставили до ближайшей заправки, где он смог умыться и запастись необходимыми продуктами. Как выяснилось, Вальтер путешествует только в дневное время, а ночью располагается за пределами проезжей части на отдых. Его ярко красную палатку уже видели жители Турции, Грузии, Северной Осетии, Ингушетии, а также городов и районов Ставропольского края, - рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе УГИБДД по СК.

Утром турист отправился дальше в направлении Элисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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