2019-04-04T17:37:50+03:00
Происшествия

«Вертолёт сел на крышу дома»: пользователи соцсетей Ставрополя испугались учений

«Комсомолка» разобралась в ситуации и выяснила, что винтокрылая машина не приземлялась на многоэтажку
Андрей ЗОБОВ
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Вертолёт управления Росгвардии напугал жителей Ставрополя. НапрасноВертолёт управления Росгвардии напугал жителей Ставрополя. НапрасноФото: Социальные сети
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В Ставропольском сегменте социальных сетей бешеную популярность набрал ролик, на котором запечатлён полёт вертолёта на достаточно низкой высоте. Люди испугались, ведь на видео кажется, что машина приземлилась прямо на крышу многоэтажки.

«Комсомолка» разобралась в ситуации. В пресс-службе управления Росгвардии Ставропольского края сообщили, что запечатлённый на видео вертолёт принадлежит ведомству. Однако приземляться на крышу машина и не думала — все дело в неудачном ракурсе съёмки. На самом деле вертолёт летел на безопасной высоте.

Вчера днём на территории ставропольского филиала краснодарского университета МВД проводились тактико-специальные учения в рамках обучения и начальной подготовки сотрудников полиции. И в них действительно, по просьбе руководства учебного заведения принимал участие ведомственный вертолёт управления Росгвардии.

За штурвалом винтокрылой машины находился командир авиационного отряда специального назначения Росгвардии. Под его управлением, она несколько раз садилась на футбольное поле на территории училища. И, естественно, все манёвры были заранее согласованы и не представляли никакой опасности для жителей ближайших домов по улице Кулакова.

Вертолёт «садится» на крышу многоэтажки в Ставрополе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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