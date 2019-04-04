2019-04-04T16:26:19+03:00
Происшествия

В Нальчике 18-летний закладчик пытался заработать на наркотиках

Михаил ЮЖНЫЙ
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Вечером 2 апреля в Нальчике на улице Интернациональной внимание сотрудников ППС привлек подозрительный юноша. Об этом сообщили в правоохранительных органах КБР.

Во время проверки документов и осмотре у 18-летнего парня стражи порядка обнаружили и изъяли полимерные свертки с непонятным темным веществом.

Полицейские сразу же установили три тайных места, в которые молодым человеком были осуществлены «закладки» наркотиков. Все вещества были изъяты. Веществом оказался гашиш массой порядка 10 грамм и наркотиками в таблетках, весом 4,32 грамма.

Юноша сообщил правоохранителям, что гашиш он купил не просто так, а для последующей продажи. Против парня возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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