В Нальчике 18-летний закладчик пытался заработать на наркотиках
Вечером 2 апреля в Нальчике на улице Интернациональной внимание сотрудников ППС привлек подозрительный юноша. Об этом сообщили в правоохранительных органах КБР.
Во время проверки документов и осмотре у 18-летнего парня стражи порядка обнаружили и изъяли полимерные свертки с непонятным темным веществом.
Полицейские сразу же установили три тайных места, в которые молодым человеком были осуществлены «закладки» наркотиков. Все вещества были изъяты. Веществом оказался гашиш массой порядка 10 грамм и наркотиками в таблетках, весом 4,32 грамма.
Юноша сообщил правоохранителям, что гашиш он купил не просто так, а для последующей продажи. Против парня возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU
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