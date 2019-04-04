Справившему нужду на "Родину-Мать" в Буденновске грозит уголовное преследование

СЕГОДНЯ 17:04 2019-04-04T17:04:42+03:00

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В Ставропольском крае после осквернения подростками мемориала "Родина-Мать" завели уголовное дело по статье "надругательство над телами умерших и местами их захоронения, совершенное группой лиц". Об этом рассказали в пресс-службе краевого МВД.

- Личности участников инцидента устанавливаются, - добавили в ведомстве.

Напомним, вопиющий случай произошел в Буденновске. Ночью трое подростков притащили скамейку к Вечному огню, чтобы погреться, поджигая при этом оставленные у мемориала цветы. Все зафиксировала камера уличного наблюдения. На записи также видно, как один из парней потом справляет нужду на памятник, посвященный погибшим во время Великой Отечественной войны буденновцам.

ИСТОЧНИК KP.RU