На Ставрополье под суд пойдет банда наркоторговцев

СЕГОДНЯ 08:19 2019-04-05T08:19:21+03:00

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На Ставрополье завершено расследование уголовных дел по факту сбыта наркотиков.

В ходе отработки оперативной информации полицейские города Ессентуки установили личности граждан, которые бывали наркотические средства на территории Кавказских Минеральных Вод посредством «закладок». Проведенные мероприятия помогли оперативникам раскрыть всю схему, использовавшуюся злоумышленниками для организации непрерывной поставки наркотиков в так называемые «тайники».

Установлено, что 34-летний житель города Ессентуки собрал банду, которая занималась незаконным сбытом марихуаны при помощи Интернета. В её состав мужчина вовлек четырех знакомых молодых людей. Каждому в группе отводилась своя роль. Её руководитель, в частности, закупал наркотическое средство и организовывал его непрерывную поставку участникам группы в так называемые оптовые тайники - «закладки».

Все участники группы задержаны, в их отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Организатор сообщества дал признательные показания.

ИСТОЧНИК KP.RU