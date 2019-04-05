2019-04-05T09:13:01+03:00
Происшествия

Ставропольские сотрудники ДПС задержали пьяного подростка, гонявшего на автомобиле своей матери

Водительских прав у 17-летнего парня не было
Михаил ЮЖНЫЙ
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Ночью в одном из населенных пунктов Красногвардейского района Ставрополья автоинспекторы заметили быстро движущийся отечественный автомобиль. По громкой связи полицейские потребовали у водителя остановиться. Тот затормозил.

Выяснилось, что за рулем находится пьяный 17-летний молодой человек. Прибор показал наличие 0,291 промилле алкоголя, что считается сильным состоянием опьянения. Вследствие того, что водительских прав юноша не получал, сотрудниками Госавтоинспекции забрали автомобиль и составили протокол.

Молодого человека доставили в дежурную часть, где передали инспектору по делам несовершеннолетних для дальнейших разбирательств.

Мать подростка, как собственник автомобиля, оштрафована за передачу управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения, а также не имеющего водительских прав.

ИСТОЧНИК KP.RU

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