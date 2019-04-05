Ставропольские сотрудники ДПС задержали пьяного подростка, гонявшего на автомобиле своей матери
Ночью в одном из населенных пунктов Красногвардейского района Ставрополья автоинспекторы заметили быстро движущийся отечественный автомобиль. По громкой связи полицейские потребовали у водителя остановиться. Тот затормозил.
Выяснилось, что за рулем находится пьяный 17-летний молодой человек. Прибор показал наличие 0,291 промилле алкоголя, что считается сильным состоянием опьянения. Вследствие того, что водительских прав юноша не получал, сотрудниками Госавтоинспекции забрали автомобиль и составили протокол.
Молодого человека доставили в дежурную часть, где передали инспектору по делам несовершеннолетних для дальнейших разбирательств.
Мать подростка, как собственник автомобиля, оштрафована за передачу управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения, а также не имеющего водительских прав.
ИСТОЧНИК KP.RU
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