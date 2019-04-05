2019-04-05T10:14:53+03:00
Происшествия

В Дагестане мальчик скончался после укола в больнице

По данному факту следователи завели уголовное дело
Михаил ЮЖНЫЙ
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В Дагестане правоохранительные органы начали расследовать смерть ребенка в одной из больниц республики.

По информации республиканских следователей, в январе в одной из частных клиник в Махачкале семилетнему мальчику должны были сделать плановую операцию. Но перед этим ребенку медики сделали укол.

Этот укол вызвал у мальчика анафилактический шок и судороги. Вместо операции ребенок впал в кому и был на грани смерти. Ребенка срочно отправили в республиканскую детскую клиническую больницу. Однако 5 марта этого года мальчик умер в больничной палате, так и не придя в себя.

По предположению следователей, мальчик скончался из-за ошибки врачей. Правоохранителями возбуждено дело по части 2 статьи 109 Уголовного кодекса РФ – причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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