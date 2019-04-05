2019-04-05T12:03:24+03:00
Общество

Глава КЧР стал богаче на 660 тысяч рублей, но остался без двух машин

Рашид Темрезов опубликовал декларацию о доходах за прошлый год
Михаил ЮЖНЫЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Доходы главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова за 2018 год по сравнению с 2017 годом выросли на 660,4 тысяч рублей - до 1 млн 547 тыс. 544 руб., сообщается в декларации, размещенной на официальном сайте главы региона.

У Рашида Темрезова из трех отечественных машин, внесенных в прошлую декларацию, остался только один автомобиль - ГАЗ-21. Вместе с тем у главы региона по-прежнему в собственности не имеется никакой недвижимости.

При этом в пользовании, как и ранее, есть частный жилой дом площадью 522,9 квадратных метра и земельный участок в 758 квадратов.

Доход жены Рашида Темрезова за прошлый год стал больше на 79,4 тыс. руб. - до 171,6 тыс. руб. Супруга главы КЧР владеет двумя земельными участками, жилым домом, тремя квартирами, гаражом и двумя складами.

В собственности одного из четверых детей главы КЧР есть квартира площадью 276,4 квадратных метров, а в пользовании их находятся частный жилой дом и земельный участок. Все объекты недвижимости глава КЧР и его семьи, находятся в России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Грабители в масках напали на перевозчиков денег одного из отделений связи Ставрополья
Помощника постпреда Кадырова в Крыму выпустили из СИЗО
Для инвалидов и ветеранов вывоз мусора в Ставропольском крае сделали бесплатным
В Ростове-на-Дону проходит конференция специалистов ультразвуковой диагностики
В Дагестане мальчик скончался после укола в больнице
Ставропольские сотрудники ДПС задержали пьяного подростка, гонявшего на автомобиле своей матери
На Ставрополье под суд пойдет банда наркоторговцев
В Совете Федерации рассказали, как могут лишить Арашукова сенаторского кресла
Справившему нужду на "Родину-Мать" в Буденновске грозит уголовное преследование
В Нальчике 18-летний закладчик пытался заработать на наркотиках
Из ставропольской грязи спасли иностранца, устроившего кругосветный заезд на велосипеде
«Вертолёт сел на крышу дома»: пользователи соцсетей Ставрополя испугались учений
Ставрополец умер от инфаркта за рулем грузовика