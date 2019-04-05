Глава КЧР стал богаче на 660 тысяч рублей, но остался без двух машин

СЕГОДНЯ 12:03 2019-04-05T12:03:24+03:00

Рашид Темрезов опубликовал декларацию о доходах за прошлый год

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Доходы главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова за 2018 год по сравнению с 2017 годом выросли на 660,4 тысяч рублей - до 1 млн 547 тыс. 544 руб., сообщается в декларации, размещенной на официальном сайте главы региона.

У Рашида Темрезова из трех отечественных машин, внесенных в прошлую декларацию, остался только один автомобиль - ГАЗ-21. Вместе с тем у главы региона по-прежнему в собственности не имеется никакой недвижимости.

При этом в пользовании, как и ранее, есть частный жилой дом площадью 522,9 квадратных метра и земельный участок в 758 квадратов.

Доход жены Рашида Темрезова за прошлый год стал больше на 79,4 тыс. руб. - до 171,6 тыс. руб. Супруга главы КЧР владеет двумя земельными участками, жилым домом, тремя квартирами, гаражом и двумя складами.

В собственности одного из четверых детей главы КЧР есть квартира площадью 276,4 квадратных метров, а в пользовании их находятся частный жилой дом и земельный участок. Все объекты недвижимости глава КЧР и его семьи, находятся в России.

ИСТОЧНИК KP.RU