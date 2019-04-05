В Ростове-на-Дону проходит конференция специалистов ультразвуковой диагностики

СЕГОДНЯ 11:02 2019-04-05T11:02:31+03:00

В Областном консультативно-диагностическом центре собрались ведущие врачи-диагносты со всей России

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Сегодня, 5 апреля, ведущие отечественные врачи-диагносты встречаются в Областном консультативно-диагностическом центре (ОКДЦ) в Ростове-на-Дону на научно-практической конференции «Ультразвуковая диагностика заболеваний периферических нервов и дегенеративных изменений крупных суставов».

Ведет конференцию доктор медицинских наук Виктория Геннадьевна Салтыкова, профессор кафедры ультразвуковой диагностики ФГБОУ «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Минздрава России, вице-президент Российской Ассоциации специалистов ультразвуковой диагностики в медицине (Москва).

Почти двадцать лет ростовский Областной консультативно-диагностическом центр (ул. Пушкинская, 127) работает под лозунгом - «Диагностика - наша профессия!». Ключевые принципы работы центра - комплексный подход в диагностике, завершенный лечебно-диагностический процесс, основанный на принципах доказательной медицины.

В отделении ультразвуковой диагностики используется современное высокотехнологичное оборудование премиум-класса ведущих мировых производителей, позволяющее специалистам проводить высокоинформативные исследования различных органов и систем. Каждый аппарат оснащен несколькими мультичастотными датчиками, что обеспечивает дифференцированный подход к обследованию различных органов.

- На конференции мы обсудим основы и принципы ультразвукового исследования периферических нервов верхних конечностей, дегенеративных изменений крупных суставов и другие вопросы, - рассказал главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Ростовской области по ультразвуковой диагностике, заведующий отделением ультразвуковой диагностики ОКДЦ, кандидат медицинских наук Борис Баянович Ильясов. - Для участников проведут мастер-класс по практическому использованию оборудования экспертного класса при исследовании периферических нервов конечностей.

ГАУ РО «ОКДЦ» Ростов-на-Дону, Пушкинская, 127, тел. 8 (863) 227-00-00, rokdc.ru

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