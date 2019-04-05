Для инвалидов и ветеранов вывоз мусора в Ставропольском крае сделали бесплатным

СЕГОДНЯ 13:00 2019-04-05T13:00:00+03:00

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В Ставропольском крае для 11 категорий граждан регоператор ввел льготы на вывоз мусора. Как отметили в "Эко-Сити", дети-инвалиды, инвалиды с детства, инвалиды первой группы, ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, пленники концлагерей, блокадники, герои Советского Союза, Соцтруда и полные Кавалеры ордена Славы получат 100% скидку. Инвалиды второй группы и пенсионеры старше 69 лет смогут платить вполовину меньше. А многодетным семьям предоставят 30% скидку.

- Надо понимать, что скидки предоставляет сам регоператор, и действуют они дополнительно к тем льготам, которые уже предоставляются федеральным законодательством на оплату коммунальных услуг. Поэтому получение скидки носит заявительный характер, она не может предоставляться автоматически, - отметил исполнительный директор компании Евгений Сабельников.

Получить льготу можно, обратившись в офис регоператора (в том случае, если потребители заключили договоры непосредственно с "Эко-Сити"). Обратившись в Ставропольский городской расчетный центр или в УК/ТСЖ.

Отметим, что впервые льготы ввел "частник", а не государство.

ИСТОЧНИК KP.RU