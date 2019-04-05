2019-04-05T17:05:00+03:00
Происшествия

Роспотребнадзор: в морской воде Дагестана опасно купаться

Уровень загрязнения многократно превышает нормы
Евгения СОКОРЕВА
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После проверки Роспотребнадзора выяснилось, что только один пляж Дагестана из имеющихся 21 оказался пригоден для отдыха туристов. Морская вода при этом для купания не подходит везде, а местами даже представляет опасность для здоровья из-за многократного превышения уровня загрязнения.

- Результаты мониторинга состояния воды в прибрежной зоне Дагестана показывают, что уровни ее загрязнения в пляжных зонах значительно превышают гигиенические нормативы, - сказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РД, - За 2016 – 2018 годы доля проб воды, не соответствующих нормативам по санитарно-химическим показателям, выросла в 10 раз. И в Махачкале, доля проб не соответствующих нормативам морской воды, в разы больше.

Загрязнение объясняют устаревшими очистными сооружениями. В некоторых районах их вообще нет. В море поэтому постоянно сбрасывают неочищенные канализационные и поверхностные ливневые стоки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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