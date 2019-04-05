Роспотребнадзор: в морской воде Дагестана опасно купаться
После проверки Роспотребнадзора выяснилось, что только один пляж Дагестана из имеющихся 21 оказался пригоден для отдыха туристов. Морская вода при этом для купания не подходит везде, а местами даже представляет опасность для здоровья из-за многократного превышения уровня загрязнения.
- Результаты мониторинга состояния воды в прибрежной зоне Дагестана показывают, что уровни ее загрязнения в пляжных зонах значительно превышают гигиенические нормативы, - сказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РД, - За 2016 – 2018 годы доля проб воды, не соответствующих нормативам по санитарно-химическим показателям, выросла в 10 раз. И в Махачкале, доля проб не соответствующих нормативам морской воды, в разы больше.
Загрязнение объясняют устаревшими очистными сооружениями. В некоторых районах их вообще нет. В море поэтому постоянно сбрасывают неочищенные канализационные и поверхностные ливневые стоки.
ИСТОЧНИК KP.RU