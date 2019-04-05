Женщине ампутировали руку из-за ошибки на производстве в Пятигорске

СЕГОДНЯ 16:02 2019-04-05T16:02:27+03:00

Заведено уголовное дело против начальника цеха по изготовлению туалетной бумаги

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В Ставропольском крае завели уголовно дело по статье "нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека" . Следствие ведется против начальника цеха ООО "Родник КМВ".

Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе регионального СКР, 20 декабря 2018 года из-за ошибки на производстве по изготовлению бумажных полотенец и туалетной бумаги сотрудница цеха лишилась руки.

- В связи с обрывом бумаги работница просунула руку в станок, в результате чего ее рука была зажата шестернями привода клеевых валов. Из-за полученной травмы женщине ампутировали руку, - сказали в ведомстве.

Специалисты назначили проведение судебно-медицинской экспертизы и проверяют должностные инструкции сотрудников предприятия. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU