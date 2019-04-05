Помощника постпреда Кадырова в Крыму выпустили из СИЗО

СЕГОДНЯ 14:28 2019-04-05T14:28:39+03:00

Бизнесмена задержали за драку с чеченцем в кафе «Встреча»

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В Крыму отпустили из СИЗО помощника постпреда Чеченской Республики Мурада Саидова. Теперь бизнесмен будет находиться под подпиской о невыезде. В спецприёмник он попал после драки с соотечественником — прибывшие на место происшествия полицейские нашли у него оружие.

— Его отпустили под подписку о невыезде. Следствие продолжается, — сообщили в постпредстве.

К слову, второй участник конфликта также освобождён. Его имя не называется.

Напомним, что резонансный инцидент произошёл в начале февраля в кафе «Встреча» небольшого городка Саки. Мужчины встретились, чтобы обсудить детали совместного проекта, но поссорились, начав делить шкуру неубитого медведя. В ход пошли оскорбления, а потом и кулаки.

При этом позже в постпредстве уточнили, что у Саидова действительно был с собой пистолет, но не боевой, а травматический. И в ход его мужчина не пускал.

ИСТОЧНИК KP.RU