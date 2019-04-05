2019-04-05T17:14:15+03:00
Общество

Военно-Грузинская дорога открыта для всех видов транспорта

Михаил ЮЖНЫЙ
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Движение по Военно-Грузинской дороге, единственной дороге, связывающей Россию с Грузией, разрешено без ограничений. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии в пятницу.

- Движение по Военно-Грузинской дороге с 16:00 осуществляется в штатном режиме, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что движение по Военно-Грузинской дороге было полностью запрещено в связи с сильным снегопадом на территории Грузии, а в пятницу с 11:30 открыто, но с ограничением для грузовиков.

Военно-Грузинская дорога остается единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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