Военно-Грузинская дорога открыта для всех видов транспорта
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Движение по Военно-Грузинской дороге, единственной дороге, связывающей Россию с Грузией, разрешено без ограничений. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии в пятницу.
- Движение по Военно-Грузинской дороге с 16:00 осуществляется в штатном режиме, - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что движение по Военно-Грузинской дороге было полностью запрещено в связи с сильным снегопадом на территории Грузии, а в пятницу с 11:30 открыто, но с ограничением для грузовиков.
Военно-Грузинская дорога остается единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.
ИСТОЧНИК KP.RU